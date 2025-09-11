Lotta agli sprechi alimentari e misure di incentivo al riutilizzo, un convegno in Ats

Il convegno si terrà a Monza il prossimo 16 settembre

Un’occasione preziosa per confrontarsi, condividere buone pratiche e rafforzare le reti locali contro lo spreco alimentare

LECCO – L’ATS Brianza organizza un convegno dedicato al tema delle eccedenze alimentari, con l’obiettivo di promuovere una riflessione concreta su come ridurre gli sprechi e valorizzare il recupero del cibo in un’ottica di sostenibilità e solidarietà.

Durante l’incontro, dal titolo “Lotta agli sprechi e misure di incentivo al riutilizzo quali opportunità per gli operatori del settore agroalimentare”, si parlerà della normativa vigente e verranno presentate esperienze virtuose già attive sul nostro territorio, grazie alla collaborazione tra enti, associazioni e istituzioni. Un’occasione preziosa per confrontarsi, condividere buone pratiche e rafforzare le reti locali contro lo spreco alimentare.

Il convegno avrà luogo a Monza, presso l’auditorium di ATS Brianza in Viale Elvezia 2, martedì 16 settembre dalle 9.00 alle 12.30.

I saluti iniziali saranno portati dal Direttore Generale di ATS Brianza Paola Palmieri, dal Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Monza Claudio Gittardi e dal Direttore del Fondo FormAzienda Rossella Spada.

A moderare l’incontro, che vedrà come relatori diversi professionisti di enti pubblici, privati e associazioni, sarà la dott.ssa Ludovica Giardelli, Project Manager presso Anymore Consulting.

L’evento è aperto al pubblico – è gradita la conferma di partecipazione via mail a comunicazione@ats-brianza.