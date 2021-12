Lotteria Italia: 31 mila biglietti venduti finora nel lecchese

Sono oltre 31 mila i tagliandi venduti in provincia di Lecco della Lotteria Italia

Il 6 gennaio l’estrazione dei biglietti vincenti

MILANO / LECCO – Sono 951mila i biglietti della Lotteria Italia venduti finora in Lombardia. A poco più di una settimana dall’estrazione del 6 gennaio, in regione è stato staccato il 15% dei biglietti totali distribuiti finora in tutta Italia (circa 6,2 milioni). Lo fa sapere Agipro in una nota.

Poco meno di un milione sono dunque i tagliandi distribuiti finora in regione, con la provincia di Milano regina delle vendite con 381mila tagliandi venduti. Sul podio anche Brescia (93mila) e Bergamo (87mila) mentre al quarto posto si piazza Monza Brianza (81mila). Risultato “ex aequo” per le province di Varese e Como, con 75mila biglietti ciascuna.

A seguire Pavia con 44mila tagliandi, Lecco con 31mila, Cremona e Mantova (25mila), Lodi (18mila) e Sondrio (12mila).

Sono numeri in crescita per la Lotteria più antica del nostro Paese, sostenuta dall’Agenzia Dogane e Monopoli.