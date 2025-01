Lotteria Italia: primo premio a Somaglia (LO), a Valmadrera vinti 100mila euro

Un premio da 50mila euro è stato vinto grazie a un biglietto venduto a Lecco

Tutti i biglietti vincenti. I vincitori hanno 180 giorni di tempo per riscuotere il premio

LECCO – Per il secondo anno consecutivo è la Lombardia la grande protagonista della Lotteria Italia. Il primo premio dell’edizione 2023, ricorda Agipronews, era andato a Milano; la regione si aggiudica ancora la vincita da 5 milioni di euro, grazie al biglietto vincente T 173756 venduto a Somaglia, in provincia di Lodi.

Va alle Marche il secondo premio da 2,5 milioni di euro con il tagliando T 378442 venduto a Pesaro. Festeggia il sud, con precisione la Sicilia, con il terzo premio dal valore di 2 milioni di euro grazie al biglietto G 330068 acquistato a Palermo. Premio da 1,5 milione di euro a Torino, con il biglietto G 173817. L’ultima vincita di prima categoria, dal valore di 1 milione di euro, va al possessore del biglietto S 185025 venduto a Dolo, in provincia di Venezia.

La fortuna è arrivata anche nella nostra provincia con il biglietto I 336889 venduto a Valmadrera che ha vinto la bellezza di 100mila euro (premio di seconda categoria). Un premio di terza categoria del valore di 50mila euro è andato al biglietto B 489578 venduto a Lecco.

Sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia 2024. “I vincitori – scrive Agipronews – hanno, dunque, 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente”.

QUI TUTTI I BIGLIETTI VINCENTI