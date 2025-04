Lotto: a Lecco doppietta da oltre 46mila euro

Vincita da oltre 30mila euro e un’altra superiore ai 15mila euro

Entrambe le giocate sono state effettuate in via Belvedere

LECCO – Il Lotto sorride a Lecco. Nell’estrazione di venerdì 18 aprile, come riporta Agipronews, doppietta in città con una vincita da 31.375 euro grazie a tre ambi e un terno e l’altra superiore ai 15mila grazie all’Opzione Oro, entrambe in via Belvedere. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 423 milioni di euro dall’inizio del 2025.