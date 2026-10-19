“Luci su Lecco”, dal 21 novembre il Natale torna a brillare in città

Si rinnova l’iniziativa natalizia dell’Associazione Amici di Lecco e Confcommercio

In corso la raccolta delle adesioni tra i commercianti per definire le vie illuminate. Luci accese fino al 6 gennaio

LECCO – “Luci su Lecco” si prepara a riaccendere la magia del Natale in città. Dal 21 novembre torneranno le suggestive proiezioni luminose sui palazzi e le luminarie lungo le vie del centro, trasformando ancora una volta Lecco in un percorso di luci, colori e riflessi sul lago. Un appuntamento ormai diventato una tradizione delle festività lecchesi, che accompagnerà residenti e visitatori fino al 6 gennaio 2027.

I preparativi sono già entrati nel vivo per l’iniziativa promossa dall’Associazione Amici di Lecco insieme a Confcommercio Lecco, con nuove scenografie rispetto agli anni precedenti. Se il tema delle proiezioni è ancora da svelare, per le luminarie è in corso la raccolta delle adesioni tra i commercianti, dalla quale dipenderà l’estensione delle strade illuminate.

L’intenzione è quella di riproporre un percorso simile a quello degli scorsi anni, con le decorazioni nelle principali vie del centro e dello shopping. In passato le luminarie avevano raggiunto anche zone più esterne, tra cui viale Turati e viale Adamello, ma la loro conferma dipenderà dalla partecipazione degli esercenti. Soltanto al termine della raccolta delle adesioni sarà quindi possibile conoscere l’estensione definitiva dell’illuminazione.

Dietro alle proiezioni c’è l’impegno degli Amici di Lecco, associazione che riunisce imprenditori e imprenditrici del territorio, accomunati dalla volontà di valorizzare la città attraverso iniziative capaci di coinvolgere residenti, visitatori e attività economiche. A guidare il gruppo è Antonio Peccati, già presidente di Confcommercio Lecco.

Nato nel 2019, “Luci su Lecco” è diventato negli anni uno degli appuntamenti più riconoscibili del periodo natalizio, portando sulle facciate degli edifici racconti e immagini capaci di intrecciare fantasia e identità cittadina. Dalle prime proiezioni natalizie e luminarie a tema manzoniano, passando per la pausa imposta dalla pandemia nel 2020, fino ai racconti dello Schiaccianoci, della Divina Commedia e dei Promessi Sposi nel 2021. Nel 2022 erano state protagoniste le atmosfere natalizie, con sfere luminose sul lungolago e installazioni dedicate ai più piccoli, mentre il 2023 aveva portato in città il Bosco degli Elfi. Nel 2024 lo sguardo si era rivolto allo spazio, tra stelle, pianeti e astronauti, per lasciare poi posto agli sport invernali nel 2025, in omaggio alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Per Natale 2026 gli organizzatori stanno preparando un nuovo racconto visivo, i cui dettagli saranno annunciati prossimamente.

Il momento più atteso sarà sabato 21 novembre, quando verrà dato ufficialmente il via all’edizione 2026 di “Luci su Lecco”. Le installazioni resteranno accese per tutto il periodo delle festività, fino a mercoledì 6 gennaio 2027.

Tra scenografie rinnovate e tradizioni che si ripetono, la città si prepara a regalare a residenti e visitatori un motivo in più per vivere il centro, riscoprendone la bellezza sotto una luce diversa. “Un centro che brilla, che invita a fermarsi, a guardare, a vivere ogni angolo con occhi nuovi”, si legge sulla pagina social dell’iniziativa.