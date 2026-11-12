‘Luci su Lecco’, per Natale tornano le proiezioni luminose in centro

Antonio Peccati: “Un appuntamento atteso e apprezzato”

Inaugurazione il 21 novembre. Le luci, a tema Alice nel Paese delle Meraviglie, decoreranno il centro città fino al 6 gennaio

LECCO – Lecco si prepara a illuminarsi per le festività natalizie. Dal 21 novembre al 6 gennaio torna “Luci su Lecco”, l’iniziativa promossa dagli Amici di Lecco in collaborazione con Confcommercio Lecco, che quest’anno accompagnerà lecchesi e visitatori in un viaggio nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie.

L’inaugurazione è in programma venerdì 21 novembre alle ore 17, davanti a Palazzo delle Paure. Da quel momento, ogni giorno fino all’Epifania, le installazioni luminose saranno accese dalle 17 alle 23.30, trasformando il centro cittadino in uno scenario fiabesco e colorato, pensato soprattutto per le famiglie.

Il progetto, affidato alla ditta Proietta, coinvolgerà in particolare piazza XX Settembre e piazza Cermenati, dove le proiezioni illumineranno le facciate degli edifici. Palazzo delle Paure sarà invece protagonista di uno spettacolo di video mapping. Non mancheranno due installazioni speciali: un albero parlante in piazza Cermenati e un libro parlante in piazza XX Settembre, elementi che contribuiranno a ricreare le atmosfere della celebre storia di Lewis Carroll.

“Vorremmo essere di più per poter proporre nuovi eventi in città, ma siamo comunque contenti di poter riproporre Luci su Lecco, che ormai è un appuntamento atteso e apprezzato dai lecchesi e dai visitatori”, ha commentato Antonio Peccati, past president di Confcommercio Lecco e presidente degli Amici di Lecco. “L’evento è un pretesto: dobbiamo e vogliamo dare alle persone la possibilità di incontrarsi. Ci prendiamo cura della città e delle persone che la vivono”.

Accanto allo spettacolo delle proiezioni, torneranno anche le luminarie natalizie, con un’adesione in crescita da parte delle attività commerciali. Sono 180 i commercianti che hanno scelto di contribuire all’iniziativa, dieci in più rispetto allo scorso anno. Le installazioni non interesseranno soltanto il centro ma anche viale Adamello e viale Turati. La gestione delle luminarie è curata da PassioneEventi Public Relations, con il coordinamento di Confcommercio Lecco.

“Iniziative come queste sono fondamentali per il commercio di vicinato”, ha sottolineato Fabio Dadati, presidente di Confcommercio Lecco, ricordando anche il sostegno della Camera di Commercio al progetto. Un’iniziativa che punta dunque a rendere più attrattiva la città durante le festività, favorendo la frequentazione del centro e sostenendo le attività commerciali. Anche Acinque conferma il proprio supporto. “Sosteniamo con piacere un’iniziativa che vuole stare vicino alle famiglie e augurare buone feste”, ha dichiarato Stefano Simonetti.

I numeri della passata edizione

A confermare il richiamo di Luci su Lecco sono anche i dati registrati lo scorso anno. Durante il periodo dell’iniziativa sono state rilevate complessivamente 2.241.500 visite e 438.600 visitatori unici, con un incremento del 9% rispetto all’edizione precedente. In crescita anche la presenza internazionale, con un +14% di visitatori stranieri.

Interessante anche il dato relativo alla permanenza: il 72% dei visitatori provenienti dalla Lombardia si è trattenuto in città fino a quattro ore. Numeri che raccontano come le installazioni natalizie rappresentino non soltanto un’occasione di festa, ma anche uno strumento per attrarre persone a Lecco, incentivare la frequentazione del centro e dare visibilità alle attività commerciali.