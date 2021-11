“Luci su Lecco”, prove di Natale in centro

LECCO – Una breve anteprima del grande evento “Luci su Lecco” che quest’anno torna a colorare e animare il centro città grazie agli Amici di Lecco con lo slogan “L’ago che cuce cultura, magia e luci”.

Quest’anno lo spettacolo di luci non verrà proposto solo in piazza Cermenati e in piazza XX Settembre ma coinvolgerà anche via Roma fino a Piazza Manzoni e tutta via Cavour.

Nel breve video che vi porponiamo, rubato durante le prove, un piccolo assaggio del tanto atteso spettacolo che prevede anche proiezioni dedicate ai Promessi Sposi e alla Divina Commedia, tributo a Dante Alighieri nel 700esimo anno dalla sua morte.

Le proiezioni prenderanno il via sabato 27 novembre e proseguiranno fino al 9 gennaio, tutti i giorni dalle 16.30 alle 24.00.