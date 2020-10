Luciano, l’ultimo manifesto da affiggere sono gli auguri… per la sua pensione

Lo storico ‘attacchino’ Luciano Pavoni va in pensione

Gli auguri (con sorpresa) dei colleghi della San Marco

LECCO – Dopo tanti anni, oltre venti, di affissioni in città, non si aspettava che l’ultimo manifesto da esporre sarebbe stato a lui dedicato: è la sorpresa che i colleghi della San Marco hanno regalato a Luciano Pavoni, mandellese e storico dipendente dell’azienda che si occupa delle affissioni in città, ora arrivato alla pensione.

“Volevamo festeggiarlo e ringraziarlo per gli anni trascorsi insieme – ci raccontano dalla San Marco – Luciano è con noi da molto tempo ed è il primo pensionamento in azienda, ci tenevamo a salutarlo in modo particolare”.

Così, alla vigilia del pensionamento, gli è stato chiesto di affiggere un ultimo manifesto. Solo durante le operazioni di affissione si è accorto che, su quel poster, c’era il suo volto ed un messaggio che i colleghi gli hanno voluto dedicare:

“Carlo Luciano, finalmente la pensione è arrivata e un po te la sei meritata. Se ad Amendola non vuole attecchire, a Gorizia il poster lo devi finire. Sta a sentire, questa sera ti devi divertire, brindiamo a te e al tuo avvenire”.

Una promessa che né Luciano né i colleghi hanno disatteso, con una cena tutti insieme per festeggiare il neo pensionato.