L’Ufficio Passaporti della Questura amplia gli orari di apertura

La Questura implementa gli orari dell’ufficio per il rilascio dei passaporti

Apertura anche lunedì pomeriggio per le richieste più urgenti

LECCO – Tante le richieste e lunghe le attese: a molti sarà capitato di dover fare richiesta di passaporto e ottenere l’appuntamento in una data lontana diverse settimane. Un problema noto e la Questura di Lecco ha deciso di intervenire ampliando l’orario dell’Ufficio competente.

Da lunedì 6 febbraio 2023, l’Ufficio Passaporti della Questura di Lecco sarà quindi aperto al pubblico anche il lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00, per la ricezione di 20 istanze di richiesta passaporto in urgenza.

“Si intende per urgenza – spiegano dalla Questura – i residenti in Lecco e in provincia, che hanno in programma una partenza entro 4 settimane all’atto della presentazione dell’istanza, muniti di stampa del biglietto di andata e ritorno o della lettera di lavoro in cui viene riportata la data di partenza. Le persone con partenza oltre le 4 settimane non verranno accettate”.

Queste ultime dovranno prenotare un appuntamento tramite il seguente link: https://www.passaportonline.poliziadistato.it/LogInAction.do?codop=loginCittadino