Luminarie e pista del ghiaccio, Lecco si prepara al Natale

Allestimenti in corso della pista di pattinaggio in piazza Garibaldi

Per le vie del centro ecco le luminarie, grazie al contributo dei commercianti

LECCO – Inizia a intravedersi il Natale in centro Lecco: le luminarie, tipico allestimento delle feste natalizie, hanno fatto capolino nelle vie del capoluogo. Come ogni anno, sono i commercianti a sostenere direttamente la spesa per gli addobbi luminosi mentre il municipio sostiene il costo dell’elettricità.

Nel frattempo, in piazza Garibaldi sono iniziati i lavori di allestimento della pista di pattinaggio sul ghiaccio che, come negli ultimi anni, accompagnerà le feste dei lecchesi da Natale a dopo l’Epifania e oltre.

Il ‘via’ ufficiale al periodo natalizio è atteso per il 26 novembre quando si accenderà, insieme alle luminarie, lo spettacolo di ‘Luci su Lecco’ con le proiezioni sui palazzi del centro offerte dagli imprenditori dell’associazione Amici di Lecco.