Luminarie in centro grazie a 150 commercianti, ma niente proiezioni a Natale (causa Covid)

Installate le luminarie di Natale in centro grazie al contributo di 150 commercianti

Quest’anno non saranno proposte le proiezioni. Troppe incertezze e troppi i rischi legati al Covid

LECCO – Il prossimo, sarà un Natale sicuramente diverso dal passato: l’emergenza sanitaria inevitabilmente rischierà di influenzare anche le feste natalizie ed è complicato prevedere oggi quali saranno le misure ‘anti-virus’ che ci interesseranno nelle prossime settimane.

Proprio per questi motivi il centro del capoluogo manzoniano non sarà illuminato dalla proiezioni natalizie che tanto hanno riscosso successo lo scorso anno: una decisione difficile presa dagli “Amici di Lecco”, il gruppo di imprenditori lecchesi promotore dell’iniziativa che nel 2019 ha vestito di una splendida atmosfera il cuore della città.

“Vista la situazione abbiamo preferito non proporre quest’anno le proiezioni fa sapere Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco e alla guida dell’associazione Amici di Lecco – sono troppe le incertezze ma anche i rischi legati ai possibili assembramenti. Pur con dispiacere abbiamo rimandato al 2021”.

Il gruppo, assicura Peccati, non mancherà comunque di far sentire la propria vicinanza alla comunità lecchese durante le festività: “Stiamo pensando ad un’altra iniziativa che decideremo nei prossimi giorni”.

Nel frattempo Lecco non resterà spoglia: ad addobbarla per le festività ci hanno già pensato i commercianti che tradizionalmente partecipano all’installazione delle luminare. Anche quest’anno, nonostante le enormi difficoltà del settore, costretto per due volte al lockdown, sono tanti (oltre 150) i negozianti che hanno deciso di aderire.

“Ci tenevano ad illuminare il Natale, anche per dare un segno tangibile di speranza – spiega Maria Elisa Anghileri, coordinatrice dell’iniziativa – abbiamo avuto contributi anche da cittadini privati oltre che da attività fuori dal centro storico che hanno voluto comunque partecipare per abbellire le strade della propria città”.

Le luminarie sono state posizionate nelle vie già previste lo scorso anno, dal centro al primo tratto di Corso Martiri, il viale Turati e il lungolago con le insegne ‘manzoniane‘ che richiamano la celebre frase di apertura dei Promessi Sposi (“Quel ramo del Lago di Como che volge a mezzogiorno…). Si è aggiunto il tratto di via Nazario Sauro che porta verso piazza Garibaldi.

“La linea scelta per le luminarie è simile a quella dello scorso anno, le gocce cascanti che molto erano piaciute – racconta Maria Elisa Anghileri – Il filo nero visibile da spente non tragga in inganno, da accese le installazioni saranno decisamente belle ed eleganti. Anche per questo vorremo accendere il prima possibile, appena ci sarà il via libera dal Comune e magari illuminarle già dal primo pomeriggio, per offrire un po’ di leggerezza e atmosfera a questo difficile periodo”.