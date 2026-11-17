Segnalati a Lecco possibili tentativi di raggiro da parte di persone che si presentano come referenti dell’Amministrazione per chiedere contributi economici
L’invito è a verificare sempre l’identità degli interlocutori
LECCO – Attenzione alle richieste di denaro per l’installazione delle luminarie natalizie. Il Comune di Lecco segnala di aver ricevuto notizia di possibili contatti telefonici e visite da parte di soggetti che si presentano come incaricati dell’Amministrazione comunale, chiedendo pagamenti o contributi economici per le decorazioni luminose delle prossime festività.
Da Palazzo Bovara arriva quindi un invito alla prudenza rivolto a cittadini, commercianti e operatori economici, affinché non effettuino versamenti e non comunichino dati personali o bancari senza aver prima verificato l’effettiva identità dell’interlocutore.
Il Comune precisa inoltre che la raccolta delle adesioni per le luminarie natalizie a Lecco è gestita, ormai da alcuni anni, da una società appositamente delegata da Confcommercio Lecco. Non si tratta dunque di un’attività svolta direttamente da incaricati dell’Amministrazione comunale.
In caso di dubbi sulla legittimità delle richieste ricevute, è possibile rivolgersi direttamente al Comune o a Confcommercio Lecco per ottenere le necessarie verifiche.
A chi dovesse ricevere contatti sospetti viene raccomandato di interrompere immediatamente la conversazione, non effettuare alcun pagamento e, se possibile, raccogliere informazioni utili sull’accaduto. L’episodio dovrà poi essere segnalato alle Forze dell’Ordine e al Comune di Lecco.
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