Lunedì 30, sciopero dei treni indetto da ORSA e Uiltrasporti

Lo sciopero durerà dalle ore 3 del mattino di lunedì alle 2 di martedì 1° ottobre

LECCO – Lunedì 30 settembre si prospetta una giornata complicata per chi si sposta con il treno. Dalle ore 3 del mattino di lunedì alle 2 di martedì 1° ottobre, infatti, le sigle sindacali ORSA e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero che interesserà la circolazione dei treni regionali, suburbani e i collegamenti aeroportuali, come il Malpensa Express e la linea S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona.

Lo sciopero, che durerà per 23 ore, causerà ritardi e cancellazioni su gran parte delle tratte. I disagi, tuttavia, potrebbero essere in parte limitati nelle fasce orarie garantite: dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21, quando sarà possibile contare su una selezione di corse che, come da normativa, saranno effettuate per garantire un minimo di continuità del servizio. I convogli viaggeranno solo se partiranno entro le ore stabilite e arriveranno a destinazione entro il termine delle fasce garantite.

Per i collegamenti tra Milano Cadorna e l’aeroporto di Malpensa, saranno messi a disposizione autobus sostitutivi, che partiranno da via Paleocapa senza effettuare fermate intermedie. Lo stesso servizio sarà attivo anche tra la stazione di Busto Arsizio FS e Malpensa.

Lo sciopero è stato indetto per rivendicare migliori condizioni di lavoro e, come spesso accade in queste circostanze, non mancheranno le polemiche. L’obiettivo dei sindacati è di richiamare l’attenzione sulla necessità di interventi che migliorino la qualità del servizio e la sicurezza del personale, anche se a pagarne le conseguenze saranno, ancora una volta, i pendolari.