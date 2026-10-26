Lunedì da incubo lungo la SS36 con code e traffico intenso causa lavori

Asfaltature e restringimenti hanno creato non pochi disagi

La corsia di marcia resta chiusa fino al 30 ottobre per i lavori alla galleria La Conca. Mercoledì e giovedì notte chiusure verso Milano

LECCO – Giornata da bollino nero lungo la SS36 in direzione Nord. Un lunedì di code e rallentamenti iniziati già dal mattino e poi nel pomeriggio con le code che si sono formate già da Pusiano verso Lecco. Lunghi incolonnamenti causati principalmente dai lavori in corso nei pressi della galleria San Martino, per la sistemazione della pavimentazione e dove un ulteriore cantiere impone il restringimento della carreggiata verso Sondrio.

Le prime segnalazioni sono arrivate già in tarda mattinata, nella zona dell’Orsa Maggiore. Con il passare delle ore la situazione è peggiorata nel pomeriggio, e ancor di più questa sera nell’ora di punta.

Proseguono pertanto i lavori lungo la statale 36, con limitazioni in diversi tratti. In direzione Sondrio, tra oggi, 26 ottobre e il 30, dalle 10 alle 14, la corsia di marcia sarà chiusa tra il km 55+700 e il km 56+200, in prossimità della galleria La Conca, con transito deviato sulla corsia di sorpasso. Allo svincolo di Bellano, in direzione Lecco, sono previsti restringimenti fino al 28 ottobre, dalle 8 alle 18.

Nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre, dalle 21 alle 5, sarà inoltre chiusa la carreggiata in direzione Lecco tra il km 85+800 e il km 80+400, per lavori di ripristino della galleria Monte Piazzo. Il traffico sarà deviato sulla SP72, con rientro sulla SS36 ad Abbadia Lariana; contestualmente saranno chiusi alcuni accessi agli svincoli di Dervio e Bellano. Proseguono anche gli interventi di manutenzione del verde e le attività sui viadotti Bevera e Lambro, con limitazioni notturne e transito sulla corsia mantenuta aperta.

Va ricordato inoltre che nelle notti tra il 28 e il 29 e tra il 29 e il 30 ottobre, dalle 21 alle 5, saranno chiuse al traffico la Galleria San Martino e l’Attraversamento (tra il km 55+650 e il km 50+400) interessate dai lavori di manutenzione dei sistemi antincendio.