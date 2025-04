Lungolago, bando per la gestione della piattaforma Lake Outdoor Experience

La Giunta approva le linee di indirizzo per il bando

“Puntiamo sulla capacità imprenditoriale di chi conosce questo settore”

LECCO – Mentre proseguono i lavori per realizzare la piattaforma e la passerella a lago in località Caviate, a cura della società Roger Group Spa, la Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo del bando per individuare i potenziali soggetti gestori di questo nuovo spazio. Chi si candiderà dovrà prevedere un mix di attività ludico sportive con accesso al lago e alla pista ciclabile e la possibilità di noleggiare attrezzature, attività educative e di sviluppo della socialità, di intrattenimento musicale e artistico.

Centrale è la volontà dell’Amministrazione comunale di promuovere le attività sportive in acqua, sviluppando un’iniziativa economica sostenibile, aprendo anche nuove posizioni lavorative e la possibilità di crescita professionale, in continuità con le finalità del bando Arest di Regione Lombardia – fortemente voluto dall’assessore Guido Guidesi – attraverso il quale è stata finanziata metà del progetto.

Tra le linee di indirizzo viene indicata anche la richiesta di realizzare un punto complementare di informazione turistica in forte connessione con il catalogo delle esperienze promosso da Leccotourism e una vetrina di accesso alle altre iniziative del sistema turistico lecchese, l’allestimento di uno spazio di interscambio tra la mobilità dolce, l’accesso ai sentieri montani (in particolare il Sentiero del Viandante) e la mobilità lacuale, infine l’impegno a favorire la collaborazione con le associazioni locali, anche valorizzando progetti di natura didattica, sportiva e scientifica rivolti alle scuole del territorio.

“Puntiamo sulla capacità imprenditoriale di chi conosce questo settore – ha dichiarato Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale – per dare contenuto all’infrastruttura che stiamo realizzando. Prende forma un elemento molto importante lungo i 10 km del lungolago di Lecco: ora è il momento di tirar fuori le idee e le proposte per rendere vivo questo spazio. Il compito del Comune è quello di abilitare la capacità attrattiva della città e noi stiamo mantenendo questo impegno: ora chiediamo agli operatori economici, alle associazioni, ai professionisti di sviluppare un progetto che renda unica l’esperienza di accesso a lago alle Caviate”.

La Giunta comunale di Lecco, nel corso della seduta di oggi, ha approvato le linee di indirizzo per la successiva stesura di un bando di affidamento in concessione d’uso per la durata di 5 anni ripetibili secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che terrà conto del progetto presentato, della sua attinenza con le strategie dichiarate, del piano della manutenzione ordinaria e straordinaria e delle tempistica di allestimento e avvio della gestione.

Per conoscere i dettagli del bando e le modalità di candidatura è previsto un momento di presentazione lunedì 12 maggio alle 17 a cui verranno invitati tutti i soggetti che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse aperta dal Comune di Lecco in occasione dell’avvio del percorso Arest.