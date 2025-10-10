Lungolago. Completate le indagini per la bonifica da ordigni bellici: esito negativo

Nessun ordigno è stato rinvenuto

Non appena sarà avvenuto il collaudo definitivo, l’impresa potrà avviare i lavori

LECCO – Sono stati completati i carotaggi lungo il tratto di via Martiri delle Foibe, nell’ambito dei lavori sul lungolago di Lecco, per verificare l’eventuale presenza di ordigni bellici inesplosi. Le indagini hanno dato esito negativo: nessun ordigno è stato rinvenuto.

L’intervento, come spiegato dall’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi, si è reso necessario a seguito dell’analisi di foto storiche che mostravano la presenza di crateri in quell’area, ipoteticamente riconducibili a esplosioni risalenti al periodo bellico. “Poiché il progetto in corso prevede scavi per la realizzazione della nuova polifera (che ospiterà infrastrutture elettriche), si è deciso di procedere con un’indagine preventiva per garantire la sicurezza del cantiere e dei lavoratori”.

Le operazioni hanno previsto carotaggi del diametro di 15 centimetri e di una profondità di circa 3 metri. All’interno dei fori è stato inserito un apposito strumento di rilevazione di metalli, capace di individuare eventuali residuati bellici presenti nel sottosuolo. Al momento è in corso l’iter di collaudo da parte del Genio Militare, che dovrà validare ufficialmente i risultati delle indagini.

Il cantiere resta attivo: non appena sarà avvenuto il collaudo definitivo, l’impresa potrà avviare i lavori previsti per la posa delle infrastrutture elettriche, l’allargamento delle aiuole e la realizzazione della nuova pista ciclopedonale lungo il lungolago.

L’assessore Maria Sacchi ha sottolineato come “questi interventi di verifica, seppur tecnicamente complessi, sono fondamentali per garantire la sicurezza e la regolarità dei lavori pubblici in corso, nell’ottica di un lungolago più moderno, sicuro e accogliente per cittadini e turisti”.

Intanto, i lavori di riqualifica del lungolago proseguono, attualmente sono concentrati in zona Malpensata. Il nuovo Waterfront sarà pronto entro marzo 2026.