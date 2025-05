Lungolago e parcheggi, stadio e licenze Ncc, in Aula le domande di attualità

Le domande dei consiglieri hanno aperto la seduta di lunedì sera

LECCO – Si è aperto con le consuete domande di attualità il Consiglio Comunale di ieri sera a Lecco. Diversi i temi approdati in Aula. Il consigliere Simone Brigatti (Lecco Merita di +/Lecco Ideale) ha segnalato la presenza di venditori abusivi di alcolici nell’area adiacente la Piazza dei Cappuccini, nel rione di Santo Stefano: “Chiedo controlli mirati” ha detto. La segnalazione è stata presa in carico dall’assessore alla Polizia Locale Simona Piazza.

I parcheggi in lungolago, i bagni al Parco Kennedy e il gattile al centro delle richieste della capogruppo della Lega Cinzia Bettega: “Quando sono iniziati i lavori di rifacimento del lungolago si è parlato di un parcheggio ad uso pubblico alle Caviate con fino a 150 posti auto a disposizione, si può avere qualche aggiornamento sull’iter? Chiedo poi se gli approfondimenti tecnici del Comune sulla proposta avanzata mesi fa da Confcommercio Lecco di mantenere almeno i posti auto tra la Malpensata e via Capodistria abbiano avuto qualche esito”. A rispondere l’assessore Maria Sacchi: “La considerazione emersa parlando con i residenti in prossimità dei posti auto bianchi, che non sono ancora stati rimossi, è che quegli stalli vengano utilizzati prevalentemente in settimana da chi si reca al lavoro. Durante la fase 1 dei lavori abbiamo rimosso i posti blu a pagamento e abbiamo rilevato un incremento dell’utilizzo dei parcheggi limitrofi del 6%. La ‘carenza’ dei parcheggi sul lungolago, come già detto e analizzato, verrà compensata dagli altri parcheggi presenti in città”.

Sulle Caviate è intervenuto il sindaco Gattinoni: “L’area di Villa Brik è afferente all’Atu 16 (Ambito di Trasformazione Urbana) del Pgt, qualora dunque partisse questa operazione alle Caviate la scheda del Pgt prevede che venga realizzato un parcheggio da almeno 150 posti auto, intervento che non era previsto nel progetto di riqualifica del lungolago”. L’Atu è stato protocollato due settimane fa: “Siamo in fase di istruttoria per valutare se è coerente con la scheda relativa del Pgt”.

La consigliera Lorella Cesana (Lecco Ideale) ha chiesto invece un aggiornamento sulla pedana per gli spettatori diversamente abili allo stadio Rigamonti Ceppi e sui Mastergames 2027: “Domenica si è svolta una partita di Play Off della sezione Primavera della Calcio Lecco, si è creata una situazione spiacevole con un tifoso diversamente abile che ha dovuto assistere alla partita da solo e ha avuto problemi a raggiungere il bagno. Considerando che a metà agosto rinizierà il campionato della prima squadra vorrei sapere se l’intervento partirà o se ci troveremo con gli stessi disagi anche l’anno prossimo”. Anche in questo caso ha risposto l’assessore Sacchi: “La prossima settimana verrà firmato il verbale di consegna lavori dopo di che contiamo di iniziare i lavori”.

Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) ha invece chiesto lumi sugli aggiudicatari delle licenze Ncc (Noleggio con conduttore): “Mi sembra che non siano della zona lecchese, il bando prevedeva determinati requisiti e garanzie tra cui l’avere l’autorimessa a Lecco e poter servire il territorio, garantendo il servizio, chiedo massimo controllo in questo senso”. “Stiamo aspettando che le due società che si sono aggiudicate le licenze completino l’iter di consegna dei documenti, hanno 60 giorni di tempo – ha spiegato l’assessore Giovanni Cattaneo – certamente vigileremo affinché vengano rispettati i requisiti, anche alla luce di una sinergia che stiamo valutando con i comuni dell’alto lago in vista dell’interruzione della ferrovia nei mesi estivi, per fare in moto che i taxi dei comuni rivieraschi possano lavorare sul territorio di Lecco e viceversa”.