Il presidente dell’autorità di bacino Lusardi ha annunciato la realizzazione di un’opera attesa da tempo

“In fase di appalto il progetto definitivo. Lecco, con Malgrate e Parè, andrà a costituire il triangolo delle bellezze”

LECCO – Una bella notizia per tutti i lecchesi. Il presidente dell’Autorità di Bacino Luigi Lusardi, durante l’inaugurazione del nuovo pontile di attracco in zona Malpensata, ha annunciato che il progetto per il porticciolo e la riqualificazione del lungolago è ormai in fase di appalto.

“L’inaugurazione di oggi è solo un piccolo aperitivo di quello che avverrà domani. Questo è un attracco che per Lecco è importantissimo ma è solo il preludio – ha detto Lusardi -. Presto andremo a rilanciare l’entrata trionfale che merita un capoluogo di provincia come Lecco”.

Un intervento a cui, in collaborazione con l’amministrazione, si sta lavorando da molto tempo e molto atteso dalla città.

“Ci siamo presi questo impegno tempo fa e vi posso garantire che verrà portato a termine – ha continuato il presidente -. I tempi si sono prolungati leggermente ma adesso siamo in fase di appalto del progetto definitivo e poi cominceremo a intervenire”.

“Quello che oggi avete davanti agli occhi diventerà un giardino spettacolare, accessibile a tutti, a partire dalle famiglie e turisti con una magnifica vista sul lago e su un porticciolo che non sarà grande ma favoloso”.

“Di fronte a Lecco vedo altri due gradi spettacoli: Parè e il lungolago di Malgrate, due interventi svolti in collaborazione con le amministrazioni comunali e la Regione ed è quello che avverrà anche a lecco. Questo diventerà un vertice del triangolo delle bellezze: da Malgrate a Lecco incrociandosi con Parè”.

A breve i lecchesi potranno godere di questo nuovo spazio: “Lecco e il Lago di Como meritano questo. Sarà una cosa unica, fatta pensando al futuro e alla grandezza che merita questa città”.