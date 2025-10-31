Lungolago. Fosse degli alberi, al via la posa del nuovo materiale drenante

Al posto della ghiaia (provvisoria) le fosse saranno ‘riempite’ di materiale drenante calpestabile

Durante tutto il periodo dei lavori, la pista ciclopedonale resterà fruibile, garantendo il passaggio sicuro di pedoni e ciclisti

LECCO – Proseguono i lavori di riqualificazione del lungolago cittadino. In questa fase, le fosse degli alberi, già provvisoriamente riempite con della ghiaia, saranno oggetto di un intervento definitivo, che prevede la posa di un materiale legante e drenante che consentirà di avere una superficie calpestabile, a raso della passeggiata in porfido.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, il lungolago sarà interessato da alcune chiusure temporanee, circoscritte all’area del doppio filare di alberi.

Dal 3 al 23 novembre, gli interventi interesseranno il tratto da piazza Cermenati a piazza Stoppani, articolato in tre momenti operativi: il primo in piazza Cermenati, il secondo nel tratto dall’imbarcadero al Dalia e l’ultimo dal Dalia a piazza Stoppani. Dal 24 novembre al 14 dicembre, interesseranno invece il tratto di lungolago che si estende da piazza Stoppani alla terza castellana, poco prima della curva Malpensata.

Durante tutto il periodo dei lavori, la pista ciclopedonale resterà fruibile, garantendo il passaggio sicuro di pedoni e ciclisti.