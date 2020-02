Grande successo per la mostra organizzata all’Espe

Evento organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC

LECCO – Ha riscosso grande successo l’evento organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC il 18 febbraio nell’ambito del ciclo “La pluralità della bellezza: l’architettura come valore sociale di rinnovamento”, organizzato del Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori per il 25° anniversario di insediamento.

All’inaugurazione della mostra “L’urbanistica a Lecco: la trasformazione della città dall’800 ai nostri giorni letta attraverso l’evoluzione della cartografia”, preceduta dalla tavola rotonda sul medesimo tema, hanno partecipato non meno di 150 persone tra iscritti all’Ordine, comuni cittadini ed amministratori pubblici. In platea anche l’arch. Matteo Sintini, funzionario per la Provincia di Lecco della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio.

Dopo il breve saluto dell’architetto Giulia Torregrossa, presidente in carica dell’OAPPC di Lecco, gli architetti Alberto Marchi ed Elio Mauri, curatori tanto della mostra quanto della tavola rotonda, hanno anticipato i contenuti dell’esposizione: 40 cartografie e una postazione multimediale suddivise in tre sezioni e coprenti un arco temporale di trecento anni, dal 1722 al 2020.

Successivamente Stefano Pruneri, archeologo e Dottore di Ricerca in “Topografia antica”, è intervenuto sul tema “Cartografia storica come fonte di lettura e valorizzazione del territorio”. Il professor Andrea Di Franco, docente di “Composizione urbana” al Politecnico di Milano, ha approfondiranno il tema “La mobilità sostenibile: risorsa per il progetto e prospettiva di sviluppo futuro”, mostrando il progetto la strada dell’Ovest – West Road Project, in corso di realizzazione partecipata a Milano, ovvero attuato coinvolgendo in prima persona i residenti dei quartieri nord-ovest del capoluogo lombardo. Infine, gli ingegneri Giorgio Meroni e Marco Tagliabue, esperti di cartografia digitale e Sistemi di Informativi Territoriali, hanno concluso mostrando un esempio di “Cartografia digitale: strumento quotidiano per il cittadino”.

Prima del momento conviviale finale, i partecipanti hanno potuto visitare la mostra allestita nella sala corsi dell’Ordine degli architetti, al secondo piano di via Grandi 9 a Lecco. La mostra costituisce un percorso della trasformazione della città e del suo territorio negli ultimi secoli, evidenziando due aspetti fondamentali della cartografia: rappresentare le scelte effettuate in passato e costituire la base per le scelte del futuro.

L’esposizione rimarrà aperta fino a martedì 25 Febbraio 2020, tutti i giorni feriali dalle ore 10 alle ore 14. In particolare, nei giorni di venerdì 21 e lunedì 24, dalle ore 10 alle ore 13 sarà possibile provare ad utilizzare in prima persona un webGIS, lo stesso presentato ieri all’inaugurazione, con il supporto dei suoi realizzatori: si tratta di una occasione più unica che rara. Considerato il notevole interesse mostrato verso l’esposizione, l’Ordine si rende disponibile ad organizzare visite guidate su prenotazione anche nei seguenti periodi:

Sabato 22 Febbraio alle ore 18.00

Domenica 23 Febbraio alle ore 18.00

Mercoledì 26 Febbraio alle ore 18.00

Giovedì 27 Febbraio alle ore 18.00

Venerdì 28 Febbraio alle ore 18.00

Ai fini organizzativi, cortesemente si richiede la partecipazione minima di almeno 5 persone, prenotandosi presso la Segreteria dell’Ordine (tel. 0341 287130, e-mail formazione@ordinearchitettilecco.it ) negli orari di apertura (ore 10-13, tutti i giorni esclusi giovedì, sabato e domenica). Infine, ma non ultimo, il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC ringrazia la Provincia di Lecco – Servizio Pianificazione Territoriale per il prezioso contributo fornito nell’organizzazione della mostra e nella riproduzione di alcune cartografie esposte.