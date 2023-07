Lutto nel Lecchese per la morte di Anna Bignardi, fondatrice di Down-up Onlus

I funerali dell’81enne si svolgeranno martedì a Malgrate

Nel 2011 era stata insignita della benemerenza civica del Comune di Lecco

MALGRATE – E’ grande il lutto a Malgrate e in tutta la provincia di Lecco per la scomparsa di Anna Bignardi. L’81enne – deceduta ieri pomeriggio, domenica 9 luglio -, nel 2000 aveva fondato Down Up Onlus, associazione che offre sostegno e cura alle persone con sindrome di Down, anche attraverso la stimolazione della creatività, fra arte e teatro.

La donna era spostata con l’ingegner Giorgio Pastorino e aveva due figli, Lucia e Paolo.

Bignardi ha insegnato matematica e scienze alla scuola media Don Ticozzi e gestito un negozio di arredamento in via Carlo Cattaneo. Nel 2011, l’allora sindaco di Lecco, Virginio Brivio, le aveva consegnato la benemerenza civica “per il suo incessante impegno sul fronte del sostegno alla disabilità – si legge in una nota di Palazzo Bovara, che si unisce al cordoglio per la scomparsa della donna -. Il sindaco Mauro Gattinoni e la Giunta comunale ricordano con gratitudine il suo impegno civile, la generosità e la determinazione con le quali si è spesa per migliorare la qualità di vita dei ragazzi disabili ed esprimono vicinanza alla sua famiglia. Ai funerali sarà presente il Gonfalone del Comune di Lecco”.

I funerali si svolgeranno domani, martedì 11 luglio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Leonardo a Malgrate. Per chi volesse ricordare Anna Bignardi è gradita una donazione alla Down-up Onlus (iban:IT52R0623022900000015655570)