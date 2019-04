Domani, 9 aprile, al Cenacolo Francescano la chiusura della rassegna

Con il regista di “Camorra”, Francesco Patierno, si parla di “mafie di casa nostra”

LECCO – Si concluderà domani, 9 aprile, la rassegna “Ma che film la vita! Il cinema interroga Lecco”, organizzata da Confcommercio Lecco e Parrocchia di San Nicolò.

L’ultima pellicola, sempre al cenacolo francescano con inizio alle ore 20.30 e ingresso libero, sarà “Camorra” di Francesco Patierno che si inserisce nel tema scelto per la serata, ovvero “Mafie di casa nostra”.

Partendo dai filmati delle Teche Rai e dalle fotografie dell’Archivio Riccardo Carbone, il documentario di Patierno racconta lo sviluppo del fenomeno camorristico, che va dagli anni Sessanta agli anni Novanta: dal rapporto di subordinazione alla mafia fino all’avvento di Cutolo, che riesce a unificare il proprio potere estorsivo in una sola grande organizzazione militare ed economica, fornendo ai suoi membri un’ideologia identitaria di riscatto sociale e territoriale. Un ritratto storico e socio-antropologico della camorra che scava nell’anima di una città imperscrutabile, con una narrazione diversa dal solito, che punta a rendere leggibile questo fenomeno malavitoso.

Alla fine del film ci sarà spazio per il dibattito, che coinvolgerà il regista (con alle spalle film come “Pater Familias”, “Il mattino ha l’oro in bocca”, “Cose dell’altro mondo”, “La gente che sta bene”, “Diva!”), il presidente della Associazione Libera di Lecco, Alberto Bonacina, e l’ex comandante dei Carabinieri della Compagnia di Lecco, Mauro Masic (tenente colonnello in congedo; l’ultimo incarico nell’Arma è stato quello di comandante del Reparto Operativo di Torino), attualmente Security Manager world wide di Magneti Marelli e past president della Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza Aziendale. Con loro si cercherà di capire come la criminalità organizzata vada a minare anche il nostro territorio.