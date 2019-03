Migrazioni, conoscenza, dialogo nel prossimo appuntamento della rassegna

La città dialoga con il regista curdo Fariborz Kamkari, appuntamento il 12 marzo alle 20.30 al Cenacolo

LECCO – E’ stata inaugurata con una buonissima partecipazione di spettatori la rassegna “Ma che film la vita! Il cinema interroga Lecco”, organizzata da Confcommercio Lecco e Parrocchia di San Nicolò in programma al Cenacolo Francescano.

Se ad aprire il ciclo di riflessione in tempo di Quaresima è stato il lavoro, affrontato a partire dal film “Il fattore umano”, martedì prossimo 12 marzo (sempre con inizio alle ore 20.30) sarà invece la volta del tema “Migrazioni, conoscenza, dialogo”.

Per l’occasione verrà proiettato il film “Pitza e Datteri” di Fariborz Kamkari con Giuseppe Battiston. La pacifica comunità musulmana di Venezia è stata sfrattata dalla sua moschea da un’avvenente parrucchiera che la trasforma in un salone di bellezza. Viene chiamato in soccorso un giovane e inesperto Imam afghano per riprendersi il loro luogo di culto.

Tutti i loro goffi tentativi falliscono comicamente, ma alla fine troveranno un luogo e un aiuto da chi non avrebbero mai pensato. Una divertente storia di integrazione multiculturale diretta dal regista curdo, nato in Iran, autore tra gli altri di “I fiori di Kirkuk” e “Acqua e Zucchero – Carlo Di Palma: i colori della vita”.

Al termine sul palco del Cenacolo ci sarà un dialogo tra Kamkari, il direttore della Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti e l’imprenditore-ristoratore di origini iraniane Hooman Soltani per riflettere su come persone di culture diverse possano stare insieme nella nostra città; a moderare sarà la giornalista Chiara Ratti.

Il mini-cineforum (4 pellicole: dopo “Il fattore umano” e “Pitza e Datteri” ci saranno “Un

giorno all’improvviso” il 2 aprile e “Camorra” il 9 aprile) è stato pensato per il periodo di Quaresima con l’obiettivo di “leggere la città” dialogando a tu per tu con i registi, con gli esperti e con i cittadini.

I film, a ingresso gratuito, verranno proiettati presso il Cenacolo Francescano di piazza Cappuccini a Lecco il martedì sera a partire dalle ore 20.30. La rassegna, a ingresso libero, vede la collaborazione anche della Fondazione Ente dello Spettacolo.