Maggianco, camminata esplorativa con il comitato No Cave-Salviamo il Magnodeno

L’iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza sul delicato tema delle cave

Il comitato: “La gente è disinformata, teniamo alta l’attenzione”

LECCO – “E’ arrivato il momento di far sentire la nostra voce: via i devastatori dal Monte Magnodeno”. Questo il senso dell’iniziativa organizzata domenica mattina dai membri del Comitato No Cave-Salviamo il Magnodeno: una camminata esplorativa sui sentieri circostanti le cave e l’Unicalce di Maggianico, con l’obiettivo “di conoscere più da vicino la realtà ambientale interessata da questo scempio nascosto agli occhi dei cittadini lecchesi”.

Il ritrovo è stato alle 8.30 in via alle Fornaci, nei pressi della scalinata di via Sant’Antonio. Una ventina le persone che hanno risposto all’appello lanciato dai promotori e fondatori del comitato No Cave tra cui Bruno Marando e Marco Polvara, entrambi cittadini di Maggianico. Era presente anche Silvio Fumagalli, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle.

“Tutto parte da una procedura, avviata dall’azienda Unicalce Spa presso la Provincia di Lecco, per chiedere l’ampliamento del fronte di cava attuale da sviluppare in due fasi progettuali – ha spiegato l’attivista Marando – siamo rimasti stupiti”. Diverse le problematiche sollevate dal comitato che ora chiede l’interessamento concreto delle autorità competenti: “Dal punto di vista idrico, l’intervento impatterebbe in maniera importante – ha continuato Marando – infatti quando piove intensamente l’acqua nella cava defluisce in parte in un’apposita vasca e in parte verso l’abitato di Maggianico, lungo la strada del Guarin, una strada comunale. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti”.

In sede di conferenza dei servizi, lo scorso luglio, diverse erano state le osservazioni avanzate da Arpa e Comune di Lecco, come ha ricordato Marando: “Ora si attende il sopralluogo previsto per metà settembre, da quella data la conferenza dei servizi avrà tempo 30 giorni per rispondere alle osservazioni fatte. Qui entriamo in gioco noi, dal nostro punto di vista è importante, anzi, importantissimo che i cittadini facciano sentire la loro voce”.

Una prima concreta iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza sul tema è stata proprio la camminata esplorativa organizzata dal Comitato No Cave-Salviamo il Magnodeno. “Un altro tema che ci preoccupa molto – ha aggiunto Marco Polvara – è quello dei due forni che per la produzione di calce emettono un quantitativo di anidride carbonica pari a oltre 228 mila tonnellate annue. Basti considerare che il forno inceneritore di Valmadrera ne produce 130 mila. A ciò va poi aggiunto tutto ciò che viene emesso in fase di combustione. Insomma inquinano l’aria, l’acqua e il suolo e nessuno fa niente. Per questo dobbiamo tenere alta l’attenzione e sensibilizzare la cittadinanza, non solo di Maggianico, ma di Lecco, a questi temi” hanno concluso i promotori dell’iniziativa.