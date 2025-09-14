Maggianico in festa con il Sanremino 2025, vince Giulia Altadonna

Partecipata la serata presso l’Oratorio di Maggianico

26 i concorrenti sul palco, ecco i premi assegnati

LECCO – La 37ª edizione del Sanremino, lo storico festival canoro di Maggianico, ha illuminato la serata di sabato 13 settembre all’oratorio di via Zelioli a Lecco. La manifestazione, inserita come tradizione nella cornice della Festa Rionale di Maggianico, ha visto salire sul palco ventisei concorrenti selezionati tra i trentotto iscritti provenienti dal territorio lecchese e dalle province limitrofe.

La novità di quest’anno ha reso il concorso ancora più coinvolgente: due categorie in gara, Junior e Big, e la possibilità per il pubblico di votare tramite i social, affiancando così il giudizio tecnico della giuria. Per la prima volta è stato istituito anche il premio per il miglior duetto, mentre il tema scelto per il 2025 ha celebrato i 130 anni del cinema, ricordando la prima proiezione pubblica dei fratelli Lumière del 28 dicembre 1895.

La giuria tecnica, presieduta da Antonio Scaioli, docente del Conservatorio di Como e direttore dell’Accademia corale di Lecco, era composta da figure di spicco del panorama musicale: la cantante lirica e moderna Giada Gallone, l’attrice e cantante di musical Elena Mapelli, la poliedrica Francesca Arrigoni e il chitarrista e arrangiatore Aron Corti.

A vincere l’edizione 2025 è stata Giulian Altadonna, che ha emozionato il pubblico con la sua interpretazione intensa di “Canta ancora” di Arisa. Il premio della giuria popolare è andato invece ad Anna Natoli, che ha scelto un altro celebre brano della stessa artista, “La notte”. Il riconoscimento speciale per il miglior duetto è stato assegnato a Davide Corti e Martina Nesci grazie alla loro appassionata esecuzione di “La nuova stella di Broadway” di Cesare Cremonini. Per la categoria Junior si è distinto Alessandro Lucillo, che ha commosso con la versione italiana di “Alleluia” di Leonard Cohen.

La serata, condotta da Carlo Brivio ed Ester Tavola e trasmessa in diretta su Radio LeccoCittà Continental, è stata un susseguirsi di emozioni, tra musica, ricordi e intrattenimento, confermando ancora una volta il Sanremino come uno degli appuntamenti più attesi e longevi della tradizione lecchese.