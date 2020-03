Maggianico. Terminata la riqualificazione di via Sant’Antonio

Lavori eseguiti grazie alla convenzione con Unicalce

Posati, a opera del comune, anche i pali della luce

LECCO – Terminata anche la riqualificazione di via Sant’Antonio a Maggianico, risistemata completamente attraverso la convenzione con la Società Unicalce. Sono stati inoltre posati ad opera del Comune i pali della luce che daranno decoro e sicurezza alla via interamente pavimentata con il porfido che era stato rimosso in altre vie cittadine.

Il riuso del porfido sarà una costante anche per altre vie ove sono già pianificati gli interventi. “Un altro angolo della città che rivive” ha commentato l’assessore Corrado Valsecchi.