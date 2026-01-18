Malavedo celebra Sant’Antonio: messa e benedizione degli animali

Quasta mattina la messa celebrata dal parroco e nel pomeriggio i vespri e la benedizione degli animali

In poche famiglie “sopravvive” ancora la preparazione dei ravioli dolci, specialità storica della festa

LECCO – A Malavedo la tradizione è stata rispettata. La comunità si è ritrovata nella chiesa dedicata a Sant’Antonio, per una ricorrenza che continua a tenere insieme fede e vita quotidiana. Oggi, domenica, la messa è stata celebrata dal parroco don Giuseppe Salvioni, mentre nel pomeriggio dopo i vespri si è svolta la benedizione degli animali, come vuole l’usanza legata al santo.

La partecipazione è stata ampia: fedeli di tutte le età hanno preso parte alla celebrazione e in molti si sono presentati accompagnati da cani e gatti, con la presenza anche di qualche animale da cortile. Un gesto semplice che richiama una tradizione antica, radicata nella figura di Sant’Antonio, considerato protettore degli animali e, più in generale, della vita quotidiana e del lavoro. La benedizione rappresenta così un momento di affidamento e di riconoscimento del legame tra l’uomo e il creato, che nelle comunità locali assume un valore particolarmente sentito.

La celebrazione si è svolta nella chiesa di Sant’Antonio, punto di riferimento per la frazione di Malavedo, dove la festa conserva un carattere familiare e comunitario. Al termine della funzione religiosa, gli Amici di Malavedo hanno offerto un piccolo aperitivo, occasione di incontro e di scambio tra i partecipanti.

Accanto al rito religioso, la giornata ha richiamato anche una consuetudine gastronomica che oggi appare sempre più rara. Un tempo, in molte famiglie, la festa di Sant’Antonio era accompagnata dalla preparazione dei ravioli dolci, realizzati con ingredienti semplici come pan grattato e amaretti. Una pietanza legata alla memoria e alla trasmissione delle tradizioni domestiche, che solo qualcuno continua a custodire e preparare, mantenendo viva una consuetudine che ha segnato per decenni questa ricorrenza.

Servizio fotografico di Giancarlo Airoldi