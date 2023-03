Malavedo, progetto per riqualificare le passerelle pedonali

La passerella del lato a valle è chiusa dal settembre 2021

Un progetto per rimetterle a nuovo, intervento da 300 mila euro

LECCO – Da tempo quelle passerelle necessitano di manutenzione e in un caso, ovvero il passaggio pedonale sul lato a valle, si è arrivati alla chiusura già nel 2021 viste le condizioni non più sicure del manufatto, mentre sul lato a monte la struttura si sta via via deteriorando: si tratta delle passerelle pedonali del Ponte di Malavedo e la buona notizia per gli abitanti del rione è che il Comune ha intenzione di intervenire, andando ad installare delle passerelle nuove di zecca.

Il progetto è stato presentato mercoledì in commissione consiliare: “Con il sindaco abbiamo avuto modo di incontrare privati ed esercenti, già scorso anno e l’ultima volta nella giornata di ieri, informandoli che avremmo stanziato delle risorse per la progettazione – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Maria Sacchi – l’intervento ha un costo di circa 300 mila euro”.

Le nuove passerelle, ha fatto sapere l’assessore, saranno realizzate in corten così come altre recentemente inaugurate in altre zone della città (vedi articolo).

Come si interverrà? “Abbiamo analizzato due idee progettuali – ha spiegato l’arch. Scola, progettista incaricato dal Comune – la prima prevedeva il rifacimento delle passerelle seguendo lo schema attuale, ovvero che le due strutture sorrette dall’impalcatura del ponte ma questo avrebbe costretto a interrompere la circolazione stradale, prima in un senso e poi nell’altro. La seconda ipotesi, quella scelta, è la realizzazione di due passerelle indipendenti”.

La loro larghezza sarà più grande delle attuali ma è comunque limitata dal contesto, 80 cm per la passerella a valle e 150 cm per quella a monte. Si ne prevede la realizzazione di un pezzo unico per entrambe e la posa in una notte di lavori, con la circolazione stradale interrotta.