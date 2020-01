Malavedo rivive la tradizione di Sant’Antonio con la benedizione degli animali

Padroni e animali fuori dalla Chiesa nel pomeriggio per ricevere la benedizione

Don Claudio: “Uomini e animali tutt’uno con il Creato”

LECCO – “Un gesto semplice, quello di oggi, ma che ci ricorda come uomini e animali siano tutt’uno con il creato”. Con queste parole Don Claudio Maggioni, parroco di Laorca e Malavedo, si è rivolto ai tanti fedeli che si sono riuniti oggi pomeriggio, domenica, per la tradizionale benedizione degli animali in occasione di Sant’Antonio Abate, festeggiato lo scorso 17gennaio.

Protagonisti del pomeriggio, fuori dalla Chiesa di Malavedo, gli animali domestici (e non) che hanno ricevuto la benedizione da Don Claudio, rivivendo così una ritualità rurale: Sant’Antonio è infatti patrono del bestiame e del mondo agricolo. Negli anni, però, alla benedizione riservata agli animali della fattoria, si è affiancata quella agli animali domestici, dai cani, ai gatti, ai più piccoli pesci rossi.

Portati dai padroni fuori dalla Chiesa gli animali hanno ricevuto la benedizione uno ad uno da Don Claudio al termine dei Vespri. Quindi i presenti hanno concluso il momento celebrativo con una calda e dolce merenda offerta dagli abitanti di Malavedo.

GALLERIA FOTOGRAFICA