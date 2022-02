La segnalazione giunge da alcuni residenti della zona

I sacchi non ritirati sarebbero in strada ormai da un paio di settimane

LECCO – La segnalazione arriva da alcuni cittadini della zona: ormai da una quindicina di giorni alcuni sacchi della raccolta differenziata irregolari fanno “bella mostra” in un angolo della strada, succede in via Tommaso Campanella, nel rione di Malavedo. Come prevede la prassi, in presenza di un sacco che contiene materiale non conforme, l’addetto alla raccolta appiccica l’apposito tagliando che avvisa dell’errore il proprietario che sarebbe tenuto a riportarsi il sacco a casa e rimediare allo sbaglio.

Sarebbe tenuto, usiamo il condizionale, perché questo non sempre avviene e in via Campanella il mucchio, con il passare dei giorni, sta diventando consistente. Proprio sul fronte raccolta differenziata, nelle scorse settimane, il comune di Lecco aveva annunciato controlli e multe in concomitanza alla sospensione delle raccolte aggiuntive di recupero dei sacchi rossi non conformi.