Malavedo. ‘Salta’, senza avviso, l’asfaltatura di via Campanella. Residenti indignati

La strada avrebbe dovuto essere chiusa al transito dal 7 all’8 marzo ma nessun lavoro è stato eseguito

Disagi per i residenti: “Perché non siamo stati avvisati?”

LECCO – Via Campanella a Malavedo chiusa per lavori di asfaltatura… che però non vengono eseguiti. La segnalazione, non senza polemiche, arriva da un residente, con tanto di fotografie.

“Nei giorni scorsi sono comparsi dei cartelli che indicavano il divieto di sosta dal 4 all’8 marzo e di transito lungo la strada dal 7 all’8 marzo dalle 8 alle 18, per asfaltature, peccato che non si sia visto nessuno al lavoro e ai residenti non siano pervenuti avvisi di sorta. Non è rispettoso dei cittadini, io stesso per poter effettuare una consegna di lavoro mi sono alzato prestissimo per rientrare entro le 8, salvo scoprire che durante la giornata non si è visto nessun operaio e la strada è rimasta esattamente come prima” commenta amareggiato.

“Oggi alle 14.30 sono comparsi nuovi cartelli che annunciano i lavori di asfaltatura e il divieto di transito l’11, 12 e 13 marzo – continua – non sarebbe stato meglio aggiornare prima i cartelli esistenti, o eliminarli proprio? Così i residenti avrebbero potuto organizzarsi. Attendiamo questi lavori, sperando non sia un’altra finta” conclude.