Malgrate. Don Andrea Lotterio festeggia 40 anni di sacerdozio, il grazie della Questura

Don Andrea è Cappellano della Polizia di Stato
Alla messa ha preso parte anche una rappresentanza della Questura di Lecco insieme al Questore Stefania Marrazzo
LECCO – La Polizia di Stato di Lecco rivolge un pensiero particolare a Don Andrea Lotterio, Cappellano della Polizia di Stato delle province di Lecco e Sondrio, ne suoi 40 anni di Ordinazione sacerdotale.
Per celebrare il suo 40° Anniversario, Don Andrea ha officiato una messa presso la parrocchia di San Leonardo a Malgrate, di cui è parroco, a cui ha preso parte, oltre ad un gran numero di fedeli, anche una rappresentanza della Questura.
Nella circostanza, il Questore di Lecco Stefania Marrazzo, intervenendo a margine della celebrazione liturgica, a nome di tutti i poliziotti della provincia ha formulato a Don Andrea i migliori auguri per l’importante traguardo, ringraziandolo per la preziosa e costante presenza nella comunità della Polizia di Stato e per l’impegno quotidianamente profuso nell’espletamento del suo ministero, quale punto di riferimento sempre attento alle esigenze spirituali e umane del personale della Polizia di Stato.
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