Malgrate protagonista delle Giornate FAI d’Autunno 2026 con aperture straordinarie e visite guidate

Visite guidate a dimore storiche e luoghi d’arte a Malgrate

Appuntamento in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre

MALGRATE – Un viaggio tra storia, arte e paesaggio nel cuore di uno dei borghi più suggestivi affacciati sul ramo orientale del Lago di Como. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno, l’appuntamento nazionale organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano per riscoprire e valorizzare le meraviglie culturali e paesaggistiche del territorio.

Per questa edizione, la Delegazione FAI di Lecco e il Gruppo FAI Giovani hanno scelto come palcoscenico principale il borgo di Malgrate, proponendo un itinerario inedito tra dimore storiche, luoghi di culto e testimonianze di archeologia industriale.

Il percorso di visita si snoda attraverso il tessuto urbano che conserva intatto il carattere dell’antico borgo lacustre, alternando le tipiche case dei pescatori con i ballatoi in ferro battuto alle dimore signorili. Tra i siti aperti al pubblico spicca Palazzo Agudio, realizzato tra il 1770 e il 1780 su progetto dell’architetto Giuseppe Bovara e oggi sede del Municipio. All’interno sarà possibile ammirare la corte a U, lo scalone neoclassico d’onore e le sale decorate con soffitti affrescati, tra cui l’antica sala dei ricevimenti e la camera da letto.

Altro gioiello affacciato sul lungolago è Palazzo Agudio Consonni, dimora storica legata alla famiglia di industriali e commercianti della seta e un tempo punto di riferimento per intellettuali vicini all’Accademia dei Trasformati, come Giuseppe Parini. L’edificio, solitamente chiuso al pubblico, svela interni impreziositi da cicli di affreschi a soggetto mitologico e biblico, accompagnati dai racconti degli Apprendisti Ciceroni del liceo classico Manzoni di Lecco.

Il racconto del passato industriale del territorio trova spazio all’interno dell’ex Filanda Bovara Reina, attiva fino al 1924 e oggi riconvertita in spazi culturali e residenziali. Per l’occasione, la struttura ospita una mostra di incisioni del pittore leccese Bruno Biffi, con le visite guidate curate dagli studenti del Liceo Marco Polo di Colico.

L’itinerario si completa con i luoghi di culto locali, dalla parrocchiale di San Leonardo che custodisce l’organo Serassi e il campanile interno, alla suggestiva chiesa di Sant’Antonio risalente al Quattrocento, fino alla Cappella dei Morti della Peste, testimonianza meglio conservata sul territorio legata all’epidemia del 1630.

Il programma delle due giornate si arricchisce inoltre di eventi speciali: sabato e domenica alle ore 15.00, nella sala comunale, l’architetto Stefano Santambrogio terrà una conferenza dedicata al progetto di riqualificazione del lungolago di Malgrate, incentrato sul dialogo tra pietra, acciaio, verde e acqua. Le visite e gli eventi sono a contributo libero, con prenotazione consigliata sul sito ufficiale del FAI.