Maltempo. Allerta Arancione per rischio idrogeologico

Allerta gialla per temporali e rischio idraulico

LECCO – Domenica di maltempo con Arpa di Regione Lombardia che ha emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico valido per la giornata di oggi, domenica. Allerta gialla invece per rischio temporali e rischio idraulico. Avviso valido fino al prossimo aggiornamento,

Per quanto riguarda le previsioni meteo di oggi, cielo ovunque nuvolso o molto nuvoloso conp recipitazioni tra notte e mattino deboli e in estensione nel corso della mattinata anche. NMel pomeriggio in intensificazione moderate ed estensione a tutta la Regione, possibili anche a carattere di rovescio o temporale, persistenti in serata sui rilievi e pianura orientale, in attenuazione e progressivo esaurimento sui settori più occidentali.

Temperature: minime in rialzo, massime in calo. In pianura minime tra 17 e 20 °C,

massime tra 22 e 25 °C. Zero termico: in calo a circa 4000 metri o a quote inferiori in serata sui rilievi alpini. Venti: in pianura da deboli a moderati orientali, in montagna a tratti in rinforzo da sud.