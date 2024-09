Maltempo, danni sulla rete ferroviaria, permangono criticità sulla Milano-Tirano

La situazione sta gradualmente tornando alla normalità

MILANO – Per le conseguenze del maltempo sull’infrastruttura ferroviaria e per guasti in diversi punti della rete lombarda, nella mattinata di lunedì 9 settembre si sono verificati significativi ritardi e limitazioni di percorso su alcune linee in Lombardia. In particolare, sono stati coinvolti i collegamenti Milano-Tirano, S7 Milano-Molteno-Lecco, Pavia-Vercelli, Milano-Domodossola, Milano Cadorna-Asso.

La circolazione sta tornando progressivamente alla normalità; permangono ritardi e variazioni di percorso sulla linea Milano-Tirano.

Il dettaglio delle anormalità

Milano-Lecco-Sondrio-Tirano. Sulla linea per guasti a passaggi a livello e apparati infrastrutturali causati dal maltempo in più punti della linea da inizio servizio si stanno verificando soppressioni, limitazioni di percorso e ritardi, che si ripercuotono anche sul nodo di Milano. Nella tarda mattinata i treni della linea hanno maturato ritardi di 120 minuti, che nel pomeriggio si sono ridotti a 90 e poi a 20 minuti.

S7 Milano-Molteno-Lecco. L’infrastruttura ferroviaria fra Triuggio e Costa Masnaga è stata danneggiata dal maltempo e dal crollo di un muro privato adiacente i binari, che ha urtato il treno 24720 Lecco 5.16-Monza 6.31. Nessuna conseguenza per il personale Trenord né per i 35 passeggeri a bordo, che sono discesi in sicurezza con l’ausilio delle Forze dell’ordine.

La circolazione fra Triuggio e Costa Masnaga è rimasta interrotta dalle ore 6.30 alle ore 12.30, per consentire gli accertamenti delle Forze dell’Ordine e l’intervento dei tecnici del gestore dell’infrastruttura. Durante l’interruzione, Trenord ha istituito un servizio sostitutivo su bus fra Monza e Molteno e ha disposto presìdi di personale di assistenza a Triuggio e Costa Masnaga.