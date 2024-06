Maltempo in arrivo: diramata l’allerta arancione per rischio temporali

Allerta sul nostro territorio dalle 18 del 12 giugno fino alle 6 del 13 giugno

Il bollettino dalla Protezione Civile di Regione Lombardia

LECCO – Di seguito il bollettino diramato in queste ore dalla Protezione Civile di Regione Lombardia.

Nel corso del pomeriggio di oggi, 12 giugno, è prevista l’attivazione di rovesci e fronti temporaleschi, a partire dalle zone occidentali e meridionali, in estensione verso Est o Nord-Est. Fenomeni in intensificazione in serata con temporali frequenti, anche di forte intensità, in transito dalle pianure occidentali e meridionali verso le zone prealpine. In tarda serata i fenomeni più intensi tenderanno ad attenuarsi sulle zone occidentali, mentre potranno persistere nella notte di giovedì sulle zone centro-orientali. Si segnalano possibili locali cumulate tra 50 e 90 mm nelle 12 ore su pianura e Prealpi.

Per la prima parte della giornata di domani, 13 giugno, attesi rovesci sparsi o residui temporali tra la notte e la prima mattinata, più probabili sulle zone meridionali e centrali, in transito verso Est. Prevista nuova instabilità nel pomeriggio con rovesci o temporali sparsi sui rilievi, ed occasionale interessamento anche delle pianure. Fenomeni convettivi in generale attenuazione ed estinzione in serata.