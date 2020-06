Maltempo, in arrivo forti temporali, allerta rossa per rischio idrogeologico

L’allerta della Protezione Civile per il tardo pomeriggio di lunedì 8 giugno

Previsti forti temporali, codice rosso nella nostra provincia per rischio idrogeologico

LECCO – La Protezione Civile di Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo di codice rosso per il rischio idrogeologico e arancione per rischio idraulico e temporali forti nel nostro territorio per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno.

“L’area depressionaria in discesa sul sud della Francia favorirà nel corso della giornata odierna intense precipitazione a carattere temporalesco, con la fase più intensa nel pomeriggio quando la componente più fredda si estenderà progressivamente sui settori occidentali del nord Italia” spiegano gli esperti.

In particolare, tra tardo pomeriggio e sera di lunedì 8 giugno i settori lombardi occidentali di pianura, fascia pedemontana e prealpi saranno interessati da forti precipitazioni a carattere temporalesco con possibili cumulate di pioggia localmente ancora abbondanti.

In provincia di Lecco l’allerta di Protezione Civile è rossa per il rischio idrogeologico e arancio per i forti temporali e rischio idraulico.

Per la giornata di domani, martedì 9 giugno, le precipitazioni continueranno ad essere diffuse sulla Lombardia coinvolgendo prevalentemente i settori alpini, prealpini e parte della fascia pedemontana occidentale nella prima parte della giornata, mentre nelle ore pomeridiane anche i settori di pianura saranno interessati da piogge e intensi rovesci. Le precipitazioni rivestiranno ovunque carattere temporalesco, anche forte.

