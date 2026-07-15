Maltempo in Lombardia, 194 interventi dei Vigili del Fuoco in quattro ore

Tra le 14 e le 18 di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti soprattutto nelle province di Cremona e Bergamo, ancora critica la situazione nell’est della regione

Nel Lecchese, il maltempo si è manifestato con un’intensità decisamente inferiore rispetto ad altre aree della Lombardia, senza far registrare particolari criticità

LECCO – L’ondata di maltempo che ha investito la Lombardia ha richiesto un intenso lavoro dei Vigili del Fuoco, impegnati senza sosta per far fronte alle conseguenze delle forti precipitazioni che hanno interessato diverse aree della regione.

Tra le 14 e le 18 di oggi, 15 luglio, sono stati effettuati complessivamente 194 interventi. Le situazioni più critiche si sono registrate nelle province di Cremona, dove sono stati eseguiti 78 interventi, e di Bergamo, con 50 operazioni. Seguono Milano con 17 interventi, quindi Brescia e Como, entrambe con 16. Il fronte perturbato ha attraversato anche il Lecchese, dove il maltempo si è manifestato con un’intensità decisamente inferiore rispetto ad altre aree della Lombardia, senza far registrare particolari criticità.

Le squadre sono intervenute principalmente per mettere in sicurezza alberi pericolanti, affrontare dissesti e verifiche statiche, gestire allagamenti e danni causati dall’acqua e prestare soccorso alle persone coinvolte nelle criticità provocate dal maltempo.

L’emergenza, tuttavia, non può ancora dirsi conclusa. Permane infatti una situazione di particolare criticità nella parte orientale della Lombardia, soprattutto nelle province di Bergamo, Mantova e Cremona, dove risultano ancora numerose richieste di intervento in attesa di essere evase.

Per rafforzare la capacità di risposta nei territori maggiormente colpiti è stato potenziato il dispositivo di soccorso grazie alla convenzione tra Regione Lombardia e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, che ha consentito l’impiego di ulteriori unità operative a supporto delle squadre già impegnate sul territorio.

Le operazioni di soccorso proseguono nelle aree interessate dall’ondata di maltempo.