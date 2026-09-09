Maltempo nel Lecchese, allerta arancione per temporali

Anche nel lecchese previste precipitazioni intense, forti raffiche di vento e possibili grandinate

La Protezione Civile regionale ha attivato la fase di attenzione, chiedendo ai sistemi locali di predisporre il monitoraggio e le azioni previste per fronteggiare eventuali criticità

LECCO – Una nuova fase di maltempo si prepara a investire il territorio lecchese, con temporali che potrebbero assumere anche forte intensità. La Protezione Civile di Regione Lombardia ha diramato un’allerta arancione per rischio temporali e gialla per rischio idrogeologico, con il Lecchese compreso nelle aree interessate dal peggioramento.

L’avviso riguarda in particolare la zona del Lario e delle Prealpi Occidentali, che comprende le province di Lecco e Como, e la zona della Pianura Centrale, nella quale rientra parte del territorio provinciale. Per entrambe, dalle ore 00 di mercoledì 9 settembre, è scattato il livello di criticità moderata per il rischio temporali.

La perturbazione è legata a una vasta struttura depressionaria in approfondimento sull’Europa nord-occidentale, destinata a portare condizioni via via più instabili sul Nord Italia. Dopo i primi rovesci e temporali della serata e della notte, la giornata di oggi potrebbe essere segnata da più passaggi perturbati, con fenomeni anche organizzati e localmente di forte intensità.

Il quadro delineato dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia lascia spazio a piogge intense concentrate in brevi periodi, forti raffiche di vento e grandine. Nell’arco di 24 ore sono possibili accumuli localmente compresi tra 100 e 130 millimetri; sulle Prealpi Occidentali, dove ricade parte della provincia di Lecco, la previsione indica anche una bassa probabilità di punte fino a 200 millimetri.

L’attenzione resta quindi alta, soprattutto per gli effetti che fenomeni temporaleschi così intensi potrebbero avere sul territorio. Le forti raffiche di vento possono provocare la rottura di rami e la caduta di alberi, oltre a interessare pali, segnaletica e strutture provvisorie, con possibili conseguenze sulla viabilità e sulle reti di distribuzione dei servizi. La grandine, invece, può causare danni alle colture, agli edifici e ai veicoli.

Le precipitazioni più intense possono inoltre determinare criticità sul reticolo idraulico minore e sulle reti di drenaggio urbano, favorendo ruscellamenti, innalzamenti dei corsi d’acqua di dimensioni più ridotte e possibili allagamenti nelle aree maggiormente esposte. Sul fronte idrogeologico, l’allerta richiama l’attenzione anche su fenomeni localizzati quali erosioni, frane superficiali, colate di detriti e caduta massi.

La Regione Lombardia ha chiesto ai sistemi locali di protezione civile di mantenere attiva la fase operativa di “attenzione”, predisponendo il monitoraggio del territorio e le eventuali misure previste dai piani di emergenza. Il livello di allerta potrà essere rivalutato in base all’evoluzione della perturbazione.

Ai cittadini viene raccomandato di seguire gli aggiornamenti delle autorità e le disposizioni dei rispettivi Comuni. In caso di emergenza il riferimento resta il Numero Unico 112.