Maltempo: oltre 3 milioni di euro al territorio lecchese

Finanziati 10 interventi urgenti in quattro comuni

Mauro Piazza: “Risorse fondamentali per sicurezza e ripristino del territorio”

LECCO – Ammontano a oltre 3 milioni di euro le risorse destinate ai Comuni della provincia di Lecco per far fronte ai danni causati dagli eventi meteorologici eccezionali verificatisi tra l’8 e il 12 settembre 2024. I fondi rientrano nel piano previsto dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1124/2025, che assegna complessivamente 9,5 milioni di euro alle province di Bergamo, Brescia e Lecco, aggiuntivi rispetto ai 2,8 milioni già stanziati lo scorso maggio.

Nel Lecchese sono finanziati 10 interventi urgenti in 4 Comuni, finalizzati ad attività di soccorso, assistenza alla popolazione, rimozione delle situazioni di pericolo e messa in sicurezza del territorio.

“Si tratta di risorse fondamentali – sottolinea il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza – per consentire ai Comuni lecchesi di intervenire tempestivamente su criticità idrogeologiche e infrastrutturali generate dal maltempo. Regione Lombardia conferma ancora una volta la massima attenzione verso i territori colpiti, garantendo supporto concreto per il ripristino delle condizioni di sicurezza e normalità”.

Nel dettaglio, gli interventi finanziati in provincia di Lecco riguardano:

Dolzago

Torrente Gandaloglio, a monte dell’abitato: 2.000.000 euro

Via Fratelli Gilardi: 80.000 euro

Frazione Maresso – località Ossola, via Molino Cattaneo: 28.173 euro

Tra Cascina Novaglia e via dei Mulini: 80.000 euro

Torrente Lavandaia, località Ossola (via dei Mulini): 500.000 euro

Torrente Bevera di Molteno: 100.000 euro

Torrente Gandaloglio – via Matteotti: 100.000 euro

Tratti dei torrenti a monte e a valle dell’area ex Segalini: 30.000 euro

Diversi tratti dei torrenti Bevera di Molteno e Gandaloglio: 130.000 euro

S.P. 51 – località Bergamina e Mognago: 40.000 euro

“Questi finanziamenti – conclude Piazza – permettono di intervenire su corsi d’acqua, versanti e infrastrutture particolarmente vulnerabili, riducendo il rischio per cittadini e attività produttive. Il lavoro di squadra tra Regione, Protezione Civile e amministrazioni locali è essenziale per affrontare con efficacia le conseguenze di eventi climatici sempre più intensi e frequenti”.