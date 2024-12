Maltempo, oltre 300 mila euro alla Provincia di Lecco per i danni da eventi calamitosi

La giunta regionale ha approvato una delibera su proposta degli assessori Romano La Russa e Massimo Sertori

Assessore Sertori: “Grande attenzione alle fragilità dei territori”

LECCO – Sono stati stanziati 5,5 milioni di euro per il ristoro delle spese di prima emergenza sostenute dagli enti pubblici a seguito degli eventi calamitosi naturali verificatisi nel 2023 e nel 2024. La Giunta regionale ha approvato una delibera, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, in collaborazione con l’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, che definisce i criteri per il finanziamento.

“Si tratta di 199 interventi urgenti – commenta l’assessore La Russa – in favore di 153 beneficiari tra Comuni e Province in base ai diversi parametri indicati dal provvedimento, tra cui, ad esempio, l’aver avviato gli interventi 10 giorni dalla data dell’evento. Con la misura finanziamo le spese sostenute in emergenza dagli enti per l’assistenza ed il soccorso alla popolazione (ad esempio per l’alloggio temporaneo per i cittadini sfollati), nonché per il ripristino dei servizi essenziali e le infrastrutture pubbliche”.

Inoltre, aggiunge: “Diamo un contributo nel caso di cittadini evacuati mediante ordinanza sindacale per inagibilità della propria abitazione principale, abituale e continuativa e che abbiano dovuto trovare in autonomia una sistemazione alternativa. Tra gli interventi finanziati ci sono, ad esempio, la rimozione di materiale per la messa in sicurezza delle strade e la ripresa della circolazione, interventi negli alvei per far riprendere il regolare deflusso delle acque, ovvero per il ripristino delle coperture di edifici pubblici. Anche se sappiamo benissimo che questa è solo una goccia, si tratta di una boccata d’ossigeno importante per enti che si sono trovati a gestire situazioni di emergenza”.

“Per il futuro è fondamentale che si punti di più su un’attività di prevenzione portata avanti a tutti i livelli istituzionali – prosegue l’assessore La Russa – Per questo invito gli amministratori locali (comuni, comunità montane, province e città metropolitana) ad essere puntuali e precisi nel porre in essere le azioni, anche preventive, di loro competenza, in modo che la risposta del sistema regionale di Protezione Civile possa avere una sempre maggiore efficacia. Soltanto con una buona prevenzione e con un’adeguata cura del territorio si potranno limitare le conseguenze disastrose dei sempre più numerosi eventi che colpiscono il territorio”.

“La concessione di contributi agli Enti Locali in conseguenza ai danni provocati da una calamità naturale – dichiara l’assessore a Enti locali, Montagna e con delega anche agli Uffici Territoriali Regionali – è un atto estremamente importante”.

“Questi ulteriori stanziamenti – conclude Sertori – testimoniano l’attenzione di Regione Lombardia alle fragilità dei territori, sempre più colpiti da fenomeni non prevedibili ed in contesti urbani sempre più complessi. Molto importante è il ruolo svolto dagli Uffici Territoriali regionali, a supporto del sistema di Protezione civile lombarda e come sentinelle locali delle esigenze dei nostri comuni“.