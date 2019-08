Maltempo, PD e 5 Stelle: “Serve piano di messa in sicurezza straordinario”

I commenti politici dopo il nubifragio che ha messo in ginocchio Casargo

Straniero (PD): “Serve messa in sicurezza straordinaria”. M5S: “Solidarietà alla popolazione”

CASARGO – L’ennesimo colpo inferto dal maltempo al territorio lecchese è stato oggetto di diverse reazioni politiche. Ad intervenire sul tema il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, esprimendo solidarietà alla popolazione di Casargo e al sindaco Antonio Pasquini ma allo stesso tempo ricordando la necessità di attivare un piano di messa in sicurezza straordinario.

Straniero (PD): “E’ emergenza ogni volta che piove”

“Ogni volta che piove, ormai, è emergenza. Le ultime piogge hanno inferto un altro duro colpo al nostro territorio, ormai reso troppo vulnerabile dai continui episodi che ogni volta sono localizzati ed estremamente violenti”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale del PD Raffaele Straniero in merito al nubifragio che ieri sera ha colpito il comune di Casargo, causando una frana e costringendo 146 famiglie a lasciare le proprie abitazioni.

“Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà alla popolazione di Casargo e a tutti coloro, amministratori e soccorritori, che stanno lavorando senza sosta da moltissime ore per mettere in sicurezza il paese”.

“Ora si pensi all’emergenza, ma come abbiamo ripetuto purtroppo pochissime settimane fa, dopo i numerosi eventi che hanno colpito anche Dervio e tutta la Valsassina, è necessario un piano straordinario di messa in sicurezza per il nostro territorio che ormai è diventato troppo fragile e ogni volta che piove si rischia un vero e proprio disastro” conclude Straniero.

Anche Marinella Maldini, Segretario del PD di Lecco, ha espresso solidarietà alla popolazione colpita dalla calamità: “A nome del Partito Democratico della Provincia di Lecco voglio esprimere la nostra massima solidarietà e vicinanza a tutte le persone che hanno subito danni e disagi a causa del nubifragio della scorsa notte, e ringraziare i soccorritori e i volontari che fin da subito si sono messi al lavoro per ripristinare la normalità”.

“Possiamo affermare senza timore di smentita che il dissesto idrogeologico è la vera emergenza per il nostro territorio” ha aggiunto Maldini. “Non possiamo più aspettare: è necessario procedere alla messa in sicurezza immediata del territorio prima che sia davvero troppo tardi. Le amministrazioni locali non possono essere lasciate da sole, il Governo e la Regione devono stanziare fondi straordinari per gli interventi di manutenzione. L’ambiente è il bene più prezioso e più fragile che abbiamo. È nostro dovere prendercene cura”.

Il Movimento 5 Stelle: “Vicini alla popolazione”

“Esprimo piena solidarietà e massima vicinanza ai numerosi sfollati che sono stati costretti a lasciare le proprie case. Fortunatamente non ci sono stati morti ma adesso speriamo che tutti i residenti possano tornare alla normalità il prima possibile” ha aggiunto Fabiola Bologna, deputata del Movimento 5 Stelle. “Ci tengo a ringraziare personalmente i volontari della Protezione Civile che in queste ore si stanno impegnando a fondo per mettere in sicurezza l’intera zona”, conclude Fabiola Bologna.