Maltempo, prevista una tregua per la giornata di lunedì

Resta l’instabilità nella serata di oggi, domenica, e nella notte tra lunedì e martedì

LECCO – Dopo i forti temporali che hanno messo a dura prova il territorio lecchese (Articolo 1 – Articolo 2) e non solo, come previsto e annunciato, il maltempo in transito sulla nostra regione, darà una breve tregua nel pomeriggio di oggi, domenica, con possibili schiarite, pur restando un’instabilità diffusa con possibilità di nuovi locali temporali in tutta la regione.

Tregua invece, nella giornata di domani, lunedì, con le previsioni meteo che annunciano una giornata di sole, e solo qualche possibile rovescio sui rilievi nel pomeriggio.

La giornata di martedì invece sarà ancora all’insegna dell’instabilità, con possibili temporali nella notte tra lunedì e martedì. Schiarite e sole durante il giorno e di nuovo tempo instabile in serata soprattutto nelle zone montuose.

Previsto un calo delle temperature in particolar modo le minime, che si attesteranno intorno ai 13° e 17° gradi centigradi.