Mandaci i tuoi auguri! Il video di Natale lo realizzeremo insieme

Inviaci i tuoi auguri di Natale in un video messaggio

Saranno pubblicati nel video natalizio di LeccoNotizie.com

LECCO – Sarà un Natale sicuramente diverso quello che ci apprestiamo a vivere, che arriverà alla fine di un anno difficile e che non facilmente scorderemo. Restrizioni e distanziamento sociale ci hanno tenuto lontani in questi mesi di emergenza sanitaria e anche a Natale, molti, festeggeranno separati dai propri affetti.

Per questo motivo, il video di Natale 2020 di LeccoNotizie vuole essere occasione per scambiarci gli auguri e sentirci più vicini.

Il video sarà aperto alla partecipazione di tutti i lettori che vorranno contribuire inviando messaggi di auguri. Saranno pubblicati in un unico speciale filmato, dalla sera della Vigilia per tutte le festività.

Come partecipare al video di Natale

Inviate i vostri video messaggi con WhatsApp (+39 366 143 9735) alla redazione di LeccoNotizie.

Potrete fare gli auguri di Buon Natale, se vorrete potrete dedicarli a qualcuno in particolare, potete inviarci anche il vostro pensiero su questo particolare Natale, raccontarci come lo festeggerete, oppure un messaggio di benaugurale per un futuro che speriamo possa essere migliore.

Come realizzare il video

Il video dovrà essere registrato tenendo il telefono in orizzontale (vedi qui) e dovrà durare al massimo 10 secondi.

Inviate quindi il video con WhatsApp al numero di redazione (+39 366 143 9735) e in un messaggio di testo scriveteci il vostro nome e il vostro comune di residenza.

Potete inviare i vostri video-auguri già a partire da oggi, la raccolta continuerà fino a domenica 20 dicembre. Da LeccoNotizie, grazie a tutti i lettori che vorranno partecipare!