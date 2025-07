Mandela Day, Appello per Lecco propone l’intitolazione di una via o un edificio pubblico

La proposta verrà presentata in capigruppo lunedì sera

LECCO – Il 18 luglio è la Giornata dedicata dalle Nazioni Unite a Nelson Mandela.

Una giornata particolare dove a Roma è in altre città d’Italia si festeggia il Mandela Day contro il razzismo, per l’inclusione e la pace.

“Non c’è bisogno di dare informazioni su Nelson Mandela, basti pensare che più di 100 enti locali gli hanno già attribuito la cittadinanza onoraria, ma sono ancora pochi i luoghi pubblici che ricordano questo grande personaggio coraggioso e popolare – fa sapere Corrado Valsecchi, Appello per Lecco – pertanto nel giorno del Mandela Day, città con Nelson Mandela chiediamo all’amministrazione comunale che venga individuata una struttura pubblica o una via per essere intitolata a Nelson Mandela, già presidente del Sudafrica. La richiesta ufficiale verrà portata in commissione capigruppo”.

