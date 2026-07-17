Manifestazione contro la commemorazione dei repubblichini, la rete antifascista denuncia: “Valanghe di multe”

Le multe, notificate dalla Questura di Lecco, ammonterebbero complessivamente a centinaia di migliaia di euro e riguardano i partecipanti alla manifestazione di protesta organizzata in concomitanza con la celebrazione

“Tentativo di intimidire il dissenso”. Avs annuncia interrogazione in Parlamento

LECCO – La Rete Antifascista Lecchese denuncia l’arrivo di decine di sanzioni amministrative nei confronti di persone che hanno preso parte alla contestazione del raduno svoltosi a Lecco il 27 aprile scorso, in occasione della commemorazione dei repubblichini caduti durante la battaglia di via Como del 1945.

Secondo quanto riferito dal movimento, le multe, notificate dalla Questura di Lecco negli ultimi giorni, ammonterebbero complessivamente a centinaia di migliaia di euro e riguardano i partecipanti alla manifestazione di protesta organizzata in concomitanza con la celebrazione.

La Rete Antifascista ricorda che, come avviene ogni anno, il raduno ha visto la presenza di esponenti dell’area neofascista. “Quest’anno le istituzioni hanno anticipato di un giorno la commemorazione rispetto alla data abituale per evitare contromanifestazioni. Nonostante ciò, circa un centinaio di persone hanno preso parte alla protesta, svolta a breve distanza dal luogo della commemorazione, mentre l’area era presidiata da un consistente schieramento delle forze dell’ordine”. Nel comunicato viene inoltre segnalata la presenza del sindaco di Casargo, Antonio Pasquini, e dell’assessore comunale di Calolziocorte, Luca Caremi.

Gli antifascisti collegano i nuovi provvedimenti alle denunce già presentate nei confronti di 17 persone per il corteo spontaneo del 28 aprile 2025, organizzato per contestare un analogo raduno. Secondo il movimento, le sanzioni sarebbero state emesse sulla base delle disposizioni introdotte dal cosiddetto “decreto sicurezza”, che ha modificato il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), prevedendo inoltre un possibile aggravamento in caso di recidiva entro tre anni.

Nel documento diffuso alla stampa, la Rete Antifascista Lecchese interpreta l’iniziativa della Questura come «un intento chiaramente intimidatorio», sostenendo che l’obiettivo politico sia quello di «criminalizzare e impedire l’antifascismo».

Il comunicato richiama anche l’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Lecco il 30 marzo 2026, con il quale l’amministrazione ha deliberato di non concedere spazi pubblici a soggetti che legittimino o riabilitino figure riconducibili al regime fascista.

“Celebrare quegli assassini rappresenta una precisa scelta politica di apologia ed esaltazione del fascismo: contestare queste commemorazioni non può essere considerato un crimine”, afferma il movimento, che ribadisce l’intenzione di proseguire la propria attività nelle piazze e negli spazi pubblici.

La Rete Antifascista conclude il proprio intervento sostenendo che le sanzioni non fermeranno il movimento, ma contribuiranno a rafforzarne la determinazione nel contrastare ogni forma di revisionismo storico e nel difendere i valori dell’antifascismo.

Non si sono fatte attendere le reazioni. “Alleanza Verdi e Sinistra Lecco esprime la propria vicinanza e solidarietà alle cittadine e ai cittadini che hanno ricevuto sanzioni amministrative per migliaia di euro in relazione alla manifestazione antifascista dello scorso 27 aprile”.

“Siamo di fronte a ciò che il governo si auspicava attraverso l’ultimo decreto sicurezza: silenziare qualsiasi forma di dissenso. Quella del 27 aprile è stata una manifestazione assolutamente pacifica, senza scontri, dove i manifestanti hanno potuto esprimere le proprie opinioni rispetto a un evento che negli anni precedenti aveva chiaramente fatto riferimento alla dittatura fascista”.

“La mobilitazione contro ogni forma di fascismo, revisionismo storico e nostalgia autoritaria rappresenta un esercizio di partecipazione democratica profondamente radicato nella storia della nostra città e nei principi sanciti dalla Costituzione repubblicana. Per questo guardiamo con preoccupazione ai provvedimenti che stanno colpendo chi ha scelto di manifestare in difesa dei valori della Resistenza e dell’antifascismo. Lecco è una città insignita della Medaglia d’argento al valor militare per la Lotta di Liberazione e la memoria della Resistenza costituisce un patrimonio collettivo che deve essere custodito e difeso.

Essa non è soltanto un retaggio del passato, ma un impegno quotidiano per la difesa della democrazia, della libertà e della giustizia sociale. Per questo AVS Lecco continuerà a sostenere chi si oppone a ogni tentativo di riscrivere la storia e a ogni forma di rigurgito neofascista”.

Avs conclude: “Il senatore Tino Magni presenterà per questo un’interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi perché chiarisca se è normale che nella Repubblica Italiana si possano ricevere migliaia di euro di multa per aver espresso delle opinioni a difesa della democrazia”.