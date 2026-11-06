Manifestazione, corse e partita di calcio: le modifiche alla viabilità nel fine settimana

LECCO – Le modifiche alla viabilità previste questo fine settimana a Lecco.
- Sabato 7 novembre, per un corteo promosso da “Rete antifascista lecchese” da piazza V Alpini, attraverso via Dalmazia, via Gradisca, viale Montegrappa (da via Gradisca a corso Promessi Sposi), corso Promessi Sposi (da viale Montegrappa a via Ponte Alimasco), via Ponte Alimasco, via Cantarelli, via Pascoli, via Don Pozzi (da via Pascoli a via XI Febbraio), via XI Febbraio (da via Don Pozzi a corso Matteotti), corso Matteotti (da via XI Febbraio a Largo Montenero), largo Montenero e via Volta fino a piazza Diaz, sono previsti, dalle 14 alle 18, il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Diaz e il divieto di transito lungo il percorso, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito del corteo.
- Domenica 8 novembre si svolgeranno invece due ormai classiche manifestazioni sportive dell’autunno lecchese: la Sgambata Maggianico – Camposecco – Maggianico e la PolimiRun Lecco, organizzata dal Politecnico di Milano e patrocinata dal Comune di Lecco.
Per consentire lo svolgimento della Sgambata, è previsto il divieto di transito dalle 9 alle 10.30 in via Zelioli, via Paisiello, via Alle Fornaci (da via Paisiello a via Donizetti), via Donizetti, via Pergolesi, via Mascagni, via Alla Fonte e via San Rocco, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti e comunque sino al termine della gara.
L’edizione 2026 della Polimirun, partirà invece alle 9.30 da via Ghislanzoni, di fronte al campus lecchese del Politecnico, e si snoderà su un tracciato misto tra le vie cittadine e i sentieri sterrati. Per l’occasione sarà istituito il divieto di transito veicolare dalle 9.30 alle 12.30 lungo tutto il percorso di gara limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti, dalle 6 alle 14 in via Ghislanzoni, nel tratto compreso tra via Amendola e via Como, e dalle 9.30 alle 12.30 in corso Matteotti, nel tratto compreso tra via Balicco e via XI Febbraio.
Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 18 di sabato 7 novembre alle 14 di domenica 8 novembre su entrambi i lati di via Ghislanzoni, nel tratto compreso tra via Amendola e via Arlenico e, dalle 7 alle 12.30, in via Palestro, nel tratto dal civico 15 a via Montanara (lato civici dispari) e in via Monsignor Mauro Luigi Moneta su entrambi i lati, nel tratto tra via Monterotondo a via Mentana.
- Domenica 8 novembre alle 14.30, si terrà l’incontro calcistico Lecco – Juventus Next Gen presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, in occasione del quale le vie adiacenti saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste. In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Ugo Merlini, via Cantarelli, via XI Febbraio (da corso Matteotti a via Ugo Merlini) e via Mattei dalle 9.30 alle 18.30.
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