Al momento nessuna criticità, le forze dell’ordine vigilano sulla situazione

Volantinaggio dei no green pass tra i pendolari: “Meglio senza stipendio che senza libertà”

LECCO – “Meglio senza stipendio che senza libertà”, questo lo slogan su uno degli striscioni appesi in piazza Diaz, davanti al municipio di Lecco, dove da questa mattina un gruppetto di una decina di manifestanti ha dato vita al presidio no green pass. Proprio oggi, venerdì 15 ottobre, entrano infatti in vigore le nuove regole legate all’introduzione dell’obbligatorietà del certificato verde nel mondo del lavoro.

Grande dispiegamento di forze dell’ordine, con Carabinieri e Polizia schierati tra il municipio e piazza della stazione a monitorare la situazione, ma tutto si sta svolgendo in maniera civile e tranquilla e non si segnalano al momento tensioni. I manifestanti stanno facendo volantinaggio tra i pendolari in arrivo a Lecco. Presenti al presidio anche alcuni lavoratori delle ferrovie ma nemmeno sul fronte trasporti, per ora, si registrano particolari criticità.

Il messaggio dei manifestanti è chiaro, la contrarietà al green pass: “Da Trieste a lecco blocchiamo tutto per bloccare il green pass”.