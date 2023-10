“Manifesto – Una vita per mille vite”: il progetto vincente degli studenti del Fiocchi

La 2°V IT Grafica e Comunicazione vince il Progetto: Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità

Il Dirigente Scolastico: “Premio gratificante e occasione per ribadire la centralità dei valori di cittadinanza responsabile e spirito di servizio”

LECCO – Un importante riconoscimento è stato assegnato all’Istituto di Istruzione Superiore P. A. Fiocchi di Lecco.

Gli studenti della classe 2°V IT Grafica e Comunicazione hanno dimostrato impegno e dedizione vincendo il Progetto intitolato: “Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità: Esercito Italiano, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica Militare e Marina Militare in memoria delle Vittime del Dovere,” omaggio alle istituzioni che lavorano incessantemente per garantire la sicurezza e la legalità in Italia.

Gli studenti dell’Istituto P. A. Fiocchi hanno vinto con l’elaborato grafico intitolato “Manifesto – Una vita per mille vite” che riflette l’importanza della cittadinanza responsabile e della legalità nella società contemporanea.

La commissione ha apprezzato l’elaborato dal punto di vista visivo grazie alla scelta di un’immagine e uno slogan dal forte impatto emotivo. Questo progetto è stato realizzato per esaltare le qualità dell’Esercito Italiano, incarnando il valore di una vita spesa per proteggere migliaia di vite.

La cerimonia di premiazione si è tenuta il venerdì 13 ottobre 2023, nell’auditorium del Consiglio Regionale della Lombardia.

Il Dirigente scolastico, Gianluca Mandanici, commenta: “Un premio gratificante per i nostri studenti ma anche un’occasione per ribadire la centralità che i valori di cittadinanza responsabile e di spirito di servizio devono avere fra le giovani generazioni”.