“Manto di stelle” illumina il Natale anche nei rioni di Lecco

Proiezioni natalizie e coni di luce nei luoghi simbolo dei quartieri (tutte le foto)

“Proseguiamo la valorizzazione di alcuni luoghi simbolici nella città dei quindici rioni”

LECCO – L’atmosfera natalizia si accende anche nei rioni della città grazie all’iniziativa “Manto di Stelle”, promossa dal Comune di Lecco. Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare le identità dei quartieri attraverso un percorso luminoso diffuso, realizzato con proiezioni a tema natalizio e l’installazione di coni di luce nei luoghi simbolici di ogni rione.

Così l’assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo: “Diamo attenzione ai rioni per rendere più magica l’atmosfera di queste settimane in particolare per i più piccoli. Proseguiamo la valorizzazione di alcuni luoghi simbolici nella città dei quindici rioni: Leccotourism promuove la visita nei rioni come occasione anche per i turisti di scoprire e fotografare scorci bellissimi della città immersi nelle luci del Natale. L’iniziativa nasce anche come stimolo per creare attenzione verso le attività commerciali che mantengono viva la loro presenza di vicinato”.

I quartieri coinvolti sono: Acquate, Belledo, Bonacina, Castello, Chiuso, Germanedo, Maggianico, Malavedo, Olate, Pescarenico, Rancio, San Giovanni e Santo Stefano. In particolare, già illuminate con proiezioni Piazza Era di Pescarenico, l’oratorio di Maggianico, la chiesa parrocchiale di Chiuso, le scuole primarie di Acquate, Castello, Germanedo, mentre nei prossimi giorni saranno illuminati anche Laorca Lab, il lavatoio di Belledo e la scuola primaria di San Giovanni. Coni luminosi saranno invece posizionati sul viale Turati a Santo Stefano, sul piazzale di via Galilei a Bonacina, sul sagrato della Chiesa di Olate e Malavedo, in via don Bosco di fronte alla chiesa di Rancio.

L’iniziativa si arricchisce di ulteriori elementi simbolici, a Maggianico dove nei prossimi giorni saranno posate le scritte luminose dedicate ad Antonio Ghislanzoni, autore del libretto dell’“Aida” di Giuseppe Verdi e nel rione di Pescarenico, con le scritte manzoniane in omaggio al capolavoro dei Promessi Sposi.